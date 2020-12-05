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Sivasspor'da Yasin Öztekin korona virüse yakalandı

Sivasspor'da Yasin Öztekin korona virüse yakalandı
Sivasspor'da Yasin Öztekin korona virüse yakalandı

DG Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, korona virüse yakalandığını açıkladı.

Sivasspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte, virüsün bulaştığı futbolcu sayısı artarken, bu isimlerden birinin de orta saha oyuncusu Yasin Öztekin olduğu ortaya çıktı.
33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyona başladığını duyurdu. Öztekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim.”

Oğuzhan Sarzep
 

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