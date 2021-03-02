Slovakya'ya Sputnik V aşılarının ilk kısmı ulaştı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama seferberliği sürerken, Slovakya'ya Rusya'da üretilen Sputnik V aşılarının 200 bin dozluk ilk kısmı bugün teslim edildi. Aşıları taşıyan uçak, Slovakya'nın ikinci büyük şehri olan Kösice'deki uluslararası havaalanına inerken, Slovakya Başbakanı İgor Matoviç ve Sağlık Bakanı Marek Krajci uçağı birlikte karşıladı. Önümüzdeki günlerde 400 bin doz aşının daha ülkeye geleceği açıklandı. Slovakya'nın toplamda 2 milyon doz Sputnik V aşısı aldığı belirtilerek, 2 doz aşının fiyatının 17 euro olduğu bildirildi. Tedarik edilecek Rus aşıları ile birlikte Slovakya, ülke nüfusunun beşte birini aşılamayı hedefliyor.

EMA ve Slovakya kabinesinin onayı yok

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından henüz onaylanmayan Sputnik V aşısı için Slovakya kabinesinin de onayı bulunmazken, söz konusu aşı alımı korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Marek Krajci'ye danışmanlık yapan Pavol Jarcuska'nın tavsiyesi üzerine Bakan Krajci'nin direktifiyle gerçekleştirildi. Aşının teslimatının ardından havaalanında düzenlenen basın toplantısında Pavol Jarcuska, çok sayıda kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Krajci ise EMA'nın onayı olmasa da aşının vatandaşlara uygulanması için gerekli imzayı hemen atacağını bildirdi.

Slovakya, Macaristan'ın ardından Sputnik V aşısından alan ikinci AB ülkesi oldu. Çekya Cumhurbaşkanı ise geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak Rusya'dan aşı almak istediklerini bildirmişti. Salgının başından bu yana 309 bin korona virüs vakasının tespit edildiği 5 buçuk milyon nüfuslu Slovakya'da, bugüne kadar 7 bin 300'e yakın kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ebru Orhan

