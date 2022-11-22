SOCAR Türkiye ve Turkcell'den enerji sektöründe dijital dönüşüm işbirliği

SOCAR Türkiye ve Turkcell, enerji sektöründe dijital dönüşümü sağlayacak iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Turkcell, İzmir Aliağa Yarımadası'nda sadece SOCAR Türkiye bilgi teknolojileri altyapısı için baz istasyonları kurarak özel bir Private LTE ağı oluşturacak. SOCAR Türkiye'nin Aliağa Yarımadası'nda STAR Rafineri ve Petkim gibi önemli iştiraklerinin bulunduğu bölge, Türkiye'nin ilk "Özel Endüstri Bölgesi" unvanına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Aliağa Yarımadası'na özel geliştirilen proje kapsamında, Turkcell tarafından SOCAR Türkiye'ye özel bir mobil iletişim ağı oluşturulacak. SOCAR Türkiye'nin bilgi teknolojileri vizyonu Turkcell'in teknolojik altyapısı ile bir araya gelerek, verimli, esnek, ölçeklenebilen ve en yeni teknolojilere hazır bir altyapı sağlanacak.

“SOCAR Türkiye'yi ve Aliağa'yı Turkcell'in teknolojisi ile 5G'ye hazırlıyoruz”

Dijital dönüşümü kendini sürekli yenileyen dinamik bir süreç olarak gördüklerini belirten SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, “Bu hıza ve dinamizme ayak uydurabilmek için hem fikirlerin hem de teknolojilerin hızlıca test edilebileceği ve projelendirmelerin gerçek iş senaryolarına dayalı verilerle gerçekleştirilebileceği uygulamaları devreye alıyoruz” dedi.

İş birliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Hakan Irgıt “Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye olarak ilkleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Sektörümüzde dijital dönüşümde öncü şirket olma iddiasındayız. Bugün de burada bizi çok heyecanlandıran ve sektörümüz için bir ilk olacak iş birliğini duyurduk. SOCAR Türkiye olarak dijital dönüşüm vizyonumuz ve stratejik planlarımızın ışığında geliştirdiğimiz bu projede Turkcell'in teknolojisi ile SOCAR Türkiye'yi ve Aliağa'yı 5G'ye hazırlıyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğumuzdaki çok önemli bir adımı atıyoruz.” dedi.

“SOCAR Türkiye'ye özel bir altyapı hazırlanacak”

Hakan Irgıt “Fikrin geliştirilmesinden uygulanmasına büyük emek verdiğimiz bu projede Turkcell teknolojisiyle uçtan uca tüm dijital operasyonumuzu tek sistem üzerinden sağlamak için tamamen SOCAR Türkiye'ye özel olarak güvenlik, iletişim ve verimlilik ağı işlevi görecek bir altyapı hazırlanacak. Dijitalleşme, Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik ve mobilite stratejimizi destekleyecek teknolojiler ile siber güvenlik, bağlantı çeşitliliği, iş sürekliliği gibi alanlar için çözüm sunmak amacıyla geliştirilen bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“360 derece bakış açısıyla, terzi usulü çözümler geliştirdik”

İş birliğiyle ilgili açıklamada bulunan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ise “SOCAR Türkiye, 1453 hektarlık bir yarımadada rafineri, petrokimya, liman işletmeciliği gibi iş kollarında faaliyet gösterdiğinden, her iş birimi özelinde terzi usulü dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap verebilmek istiyordu. Sürecin ilk etabından itibaren Turkcell Dijital İş Servisleri şirketimiz ile SOCAR Türkiye'nin uçtan uca dijital dönüşüm yolculuğunda güvenilir teknoloji ortağı olarak yer aldık. Güçlü ve eşsiz şebeke altyapımız üzerinden siber güvenlik katmanları ve iş sürekliliği gibi alanlar için çözüm sunarak tüm projeyi 360 derece bakış açısıyla geliştirdik. Bu yaklaşımımızla iki büyük kurumun uzun yol arkadaşlığının temellerini güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Enerji sektörüne örnek olacak projeyi SOCAR Türkiye ile hayata geçireceğiz”

Ceyhun Özata “SOCAR Türkiye, eşsiz şebekemiz sayesinde sunduğumuz Private LTE teknolojisi ile Aliağa Yarımadası'nda tüm faaliyetlerini dijitalleştirebilecek bir altyapıya sahip olacak. Bu altyapıyı günümüz ve geleceğin teknolojilerine hazır olarak SOCAR Türkiye Bilişim Teknolojileri ekibi ile tasarladık. Böylelikle Turkcell'in mevcut güçlü teknolojik altyapısı ve geniş frekans spektrumu sayesinde verimli, esnek ve ölçeklenebilen bir altyapı sağlanacak. Tüm açık alanı kapsayacak, düşük gecikme değerlerine sahip, aynı zamanda nesnelerin interneti teknolojilerini destekleyen bu altyapının kurulmasının enerji sektörü için de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Murat Ergin - Uğur Çetin



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