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Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: Hortum anları kamerada

Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: Hortum anları kamerada
Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: Hortum anları kamerada

Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan ve tatil kentlerinden olan Soçi'de fırtına ve şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Halk, siren sesleriyle uyarılırken, hortum da çıktı. Çok sayıda turist kenti terk etmeye başladı.

Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: Hortum anları kamerada - Tıkla İzle

Rusya'nın güneyinde bulunan ve deniz turizminin gözde şehri Soçi'de önceki gün başlayan şiddetli yağışlar bir fırtına ile birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerine doğru artan yağışlar ve fırtınanın etkisiyle bir nehir taşarken, birçok ev, işyeri ve oteli su bastı. Şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle halk siren sesleriyle uyarılırken, itfaiye ve kurtarma ekipleri mahsur kalanların kurtarılması için yoğun çaba sarf etti.

Hortum anları kamerada

Fırtınanın başladığı saatlerde Soçi'nin Dagomys tatil kasabası açıklarında hortum çıktı. Karadeniz üzerinden ilerleyen hortumun kentin iç kısımlarına ilerlememesi olası bir faciayı önledi. Soçi'de bir nehrin taşması nedeniyle ana ve ara yollarda büyük hasar oluşurken, hava trafiği ve tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonucunda zemin katlarda bulunan ev ve iş yerlerinden onlarca kişinin tahliye edildiğini, yağışların azalmasıyla birlikte sel sularının kent merkezlerinden çekildiğini duyurdu. Soçi'nin en gözde plajlarından olan Adler'de sel ve dalgalar nedeniyle büyük tahribatlar meydana geldiği aktarılırken, sahil yollarında çökme yaşandığı belirtildi.

Turistler kenti terk ediyor

Rusya'nın iç turizmdeki en gözde kentlerinden olan Soçi'de Temmuz ayı içerisinde ikinci büyük sel felaketi yaşanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle başka ülkelere tatile gidemeyenlerin en çok tercih ettiği Soçi'de sel nedeniyle turistler kenti terk etmeye başladığı, birçoğunun da rezervasyonlarını iptal etmeye devam ettiği öğrenildi.

Erhan Altıparmak
 

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