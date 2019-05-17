Sofiane Feghouli: 'Umuyorum ki Başakşehir maçını alacağız'

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Akhisarspor'u yenerek kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Çok mutluyum. Sezon başındaki hedeflerimizde Türkiye Kupası almak vardı. Kişisel olarak da hedeflerim arasında kupa almak vardı. Kariyerimde Galatasaray'dan önce kupa kazanamamıştım. Kupayı aldık ve mutluyuz” şeklinde konuştu.

"Başakşehir maçını alacağız”

Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı ile ilgili de konuşan Cezayirli futbolcu, “Hem çok sabırsızım. Hem de motive hazırlanıyoruz. 55 bin taraftarımızın önünde oynayacağız. Başakşehir ile aynı puandayız. Taraftarla oynadığımız için baskı olacak. Daha fazla hissedecekler. Dinlenip maça hazır şekilde çıkmamız gerekiyor. Umuyorum ki o maçı alacağız” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla maça çıkıyorum, daha fazla verim alıyorum”

Bu sezon gösterdiği etkili performansı değerlendiren deneyimli futbolcu, “Bu sene sakatlık yaşamadım. daha fazla maça çıkıyorum. Takım arkadaşlarımla oyun sisteminde otomatiğe bağladık. Daha fazla verim alıyorum sezon basında o kadar oynamadım ama kendimi bırakmadım ve mücadelemi devam ettirdim. Yaşın da getirdiği olgunluk var artık. 29 yaşındayım ve eskisi gibi görmüyorum. Bütün bunlar etkileyen faktörler” açıklamasını yaptı.

Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

