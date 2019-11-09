İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sofiane Feghouli'den bu sezonki ilk gol

Sofiane Feghouli'den bu sezonki ilk gol
Sofiane Feghouli'den bu sezonki ilk gol

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon golle tanıştı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele eden Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon bir ilki yaşadı. Mücadelenin 43. dakikasında sahneye çıkan Feghouli takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu böylece bu sezon ilk gol atmış oldu. Maça 11'de başlayan başarılı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

Sofiane Feghouli geçtiğimiz sezon 40 resmi maçta 13 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.