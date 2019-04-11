Softtech'e ‘En İyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi' ödülü

Endeavor Türkiye, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Özyeğin Üniversitesi ve Startup Dergisi'nin de iş ortakları aralarında bulunduğu, Corporate & Startup Day etkinliği, Bizz Consulting tarafından gerçekleşti. Startup 100 listesinin belirlendiği etkinlikte, Girişimci Kurumlar Ödülleri de yapılan törenle sahiplerini buldu.

Ana faaliyet alanlarından farklı alanlara yönelik yeni bir proje sunarak gelir oluşturan firmalara verilen Girişimci Kurumlar Ödülleri, aday projenin faaliyet alanına yaptığı etki ve ciroya göre değerlendirildi. ‘En İyi Kurum İçi Girişim Projesi' kategorisinde birincilik ödülünü alan Softtech, lojistik sektörüne yönelik GullsEye Terminal İşletim Sistemi'ni hayata geçirdi. Kurum içi girişim çalışmaları kapsamında şirket halini alan GullsEye, bugün GullsEye Lojistik Teknolojileri A.Ş olarak hizmet veriyor.

Ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk'den alan Softtech Genel Müdürü Murat Ertem, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada "Kurum içi girişimciliğin temelinde inovasyon olsa da cesaret, birliktelik ve tutkuyla gerçekleşebileceğine inanıyorum. Softtech çatısı altında küçük bir proje iken böyle bir kültürün içinden doğan ‘GullsEye', bugün kendi sektöründe dünyadaki devlerle rekabet edebilecek güçte bir marka oldu" dedi.