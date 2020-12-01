İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak dansçıları online olarak yarıştı

Sokak dansçıları online olarak yarıştı
Sokak dansçıları online olarak yarıştı

Red Bull Dance Your Style, sosyal video paylaşım uygulamasında tüm dünya ile eş zamanlı olarak düzenlendi. 15 Kasım’da başvuruları tamamlanan yarışmada daha önce birçok başarıya imza atan dansçıların öyküsü ise ‘Through the Eyes Of’ isimli belgesele konu oldu.

Hip hop, popping, house dahil birçok sokak dansı stilini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, sosyal video paylaşım uygulamasında tüm dünya ile eş zamanlı olarak kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. 15 Kasım'da başvuruları tamamlanan yarışmada daha önce birçok başarıya imza atan dansçıların öyküsü ise ‘Through the Eyes Of' isimli belgesele konu oldu. En iyi sokak dansçılarının öyküsü Red Bull'un web adresinde yer alırken, dansın gelecek sahnesinde yıldız isimlerin keşfedilmesinde rol oynayan yarışmanın önceki konukları olan İtalyan dansçılar Tonini ile Sheba'nın hikayesi ‘Through the Eyes of' isimli belgeselde aktarıldı. 3 bölümden oluşan seride ilk 2 bölümde dansçıların öyküsüne yer verilirken son bölümde ise DJ Ake'nin hazırlık süreci işlendi. Dans sahnesinden geçen isimlerin hikayesini aktardığı 1 sezonluk seri, geleceğin dansçılarına ilham olacak. Türkçe altyazılı olarak yayınlanan seri şirketin web sitesinde yer alıyor.

Dünyanın en iyi sokak dansçılarının belirlenmesinde rol oynayan bu sene Red Bull Dance Your Style Challenge adıyla ilk kez online olarak düzenlendi. Dünya çapında binlerce kişi 15 Kasım tarihine kadar başvurularını gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü isimler; Alman hiphop dansçısı Magilla olarak bilinen Majid Kessab, ABD'li dansçı Leon “Kida The Great” Burns ve Japon dansçı Ibuki Imata elemeler için çalışmalara başladı. Yarışmanın iddialı jüri kadrosu ise başvurular arasından finale kalan 8 ismi belirledi.

13 Aralık tarihine kadar devam eden oylamada, kazananı ise seyircinin oyları belirleyecek. Kazanan kişi, 2021'de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde yarışma şansı yakalayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.