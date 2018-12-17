Sokak ortasında silahla vurup kaçtı

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. ile Murat K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma büyüyünce Murat K. belindeki tabancayı çekerek Osman K.'yı ayağından vurdu. Murat K. kamyonetiyle olay yerinden uzaklaşırken, yoldan geçen vatandaşlar yaralı Osman K.'nın yardımına koştu. Vatandaşın montundan çıkardığı iple bacağına tampon yapılan Osman K., sağlık ekipleri gelene kadar kendini vuran şahsın bilgilerini polis ekiplerine aktardı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kısa süre sonra Murat K.'nın kaçtığı kamyoneti terk edilmiş halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Osman K. tedavi altına alındı.

Kaçan zanlı her tarafta aranırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Seyfettin Aras

