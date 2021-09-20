Sokakta top oynayan çocuk dehşeti yaşadı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan Ali I., elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak sallanmaya çalıştı. Ancak bu sırada elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patlamaya başladı. Büyük korku yaşayan çocuk, olayı yara almadan atlattı. Patlamayı gören diğer çocuklar da panikle olay yerinden kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

“Biz de olayın şokuyla korkup kaçtık”

Yaşanan olaya şahit olan arkadaşı ise şöyle konuştu:

“Biz burada top oynuyorduk. Yanımızda arkadaşımın kardeşi vardı. O geldi direkte ip vardı. Ona asıldı, birden patladı ve ayağına kıvılcımlar geldi. O korktu kaçtı gitti. Biz de olayın şoku ile topu bırakıp kaçıp gittik” dedi.

Erdal Can İçelli - Veysel Ensar Gökçegözog

