Solo Türk İskenderun'da gösteri öncesi prova yaptı

İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği SOLOTÜRK ekibinin gösterisi 21 Nisan Pazar günü saat 17,00 da Sahilde Nihal Atakaş Camii semalarında gerçekleşecek. Gösteri öncesi Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK gösteri yapacakları bölgede birkaç sorti ile keşif uçuşu gerçekleştirildi. Provası bile İskenderunluları heyecanlandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözün göremediği kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini estetik biçimde tüm dünyaya gururla sunan SOLOTÜRK, yarın mutlaka izleyeceklerini söyleyen İskenderunlular prova uçuşlarını heyecanla izlediler.

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Solo Türk pilotları, vatandaşları, gösteriyi izlemeye davet etti. Solo Türk'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, gözün göremediği, kulağın duyamadığı yerlerde neleri başarabildiğini estetik biçimde tüm dünyaya gururla sunan Solo Türk, sizlerle olacak olmanın gururunu yaşıyor. Gösterilerimizin en güzel yanı sizlersiniz. Bu yıl da bizi yalnız bırakmayacağınıza inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Seher