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SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti

SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti
SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti

Türkiye’nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST’in ikinci gününde havalanan SoloTürk F-16 ve SU-35 savaş uçakları nefes kesti.

SoloTürk ve SU-35 TEKNOFEST’te nefes kesti - Tıkla İzle

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bugün etkinliğin ikinci gününde etkinlik alanı üzerinde önce Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ardından ise TEKNOFEST'te sergilenmek üzere gönderilen SU-35 savaş uçağı havalandı. Her iki uçağın Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti. Binlerce kişi, SoloTürk ve SU-35 savaş uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi.

İsmail Coşkun - Hasibe Karadağ -Selim Bayraktar
 

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