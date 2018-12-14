Son 1 haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 07-13 Aralık 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Mardin ve Bingöl'de yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi. İcra edilen operasyonlarda, yurt içinde ve dışında 21 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 8 adet piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet AT-4 (tanksavar) füze, 15 adet roketatar mühimmatı, 3 bin 252 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 275 kilogram amonyum nitrat, 500 gram A-4 patlayıcı madde, 16 adet el bombası, 3 adet el telsizi, 280 adet fünyenin ele geçirildiği, 4 adet el yapımı patlayıcı maddenin imha edildiği ifade edildi. Teröristler tarafından kullanılan 18 adet silah mevzii, sığınak ve deponun ise kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Hudut güvenliğinin alınan tedbirler artırılarak hudut birlikleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 36 kilogram toz esrar, 8 kilogram kubar esrar, 109,9 kilogram uyuşturucu, 32 bin 410 paket kaçak sigara ve bir adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir" denildi.