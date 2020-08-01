Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 710'e yükseldi. Bugün toplam 44 bin 846 test yapılırken, 996 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 231 bin 869 oldu. Bugün 981 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 215 bin 516'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,7, toplam ağır hasta sayısının ise 586 olduğu açıklandı.

“Tedbire ihtiyaç var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız binin sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan