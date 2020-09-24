Son 24 saatte korona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 785'e yükseldi. Bugün toplam 113 bin 317 test yapılırken, bin 727 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 309 bin 790 oldu. Bugün iyileşen bin 241 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 271 bin 964'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 573 olduğu açıklandı.

“Sağlıkçılarımız son derece özverili”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (\%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

