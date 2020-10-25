Son 24 saatte korona virüsten 72 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 799'a yükseldi. Bugün toplam 112 bin 215 test yapılırken, 2 bin 17 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 361 bin 801 oldu. Bugün iyileşen bin 297 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 314 bin 390'a yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 5.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 744 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır” ifadelerine yer verdi.

Utku Şimşek

