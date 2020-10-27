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Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 76 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 950'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 76 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 950'e yükseldi. Bugün toplam 127 bin 651 test yapılırken, 2 bin 209 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 356 bin 208 oldu. Bugün iyileşen bin 511 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 317 bin 519'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 827 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2 bin 209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bin 827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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