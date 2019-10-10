İhlas Haber Ajansı

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SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

'Başarıya inancım tam'

'Son 4 yılda 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik'

'Harekatın amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak'

'Mısır sen hiç konuşma'

Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir.

"Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu işgal diye nitelendirmeye çalışırsanız, işimiz kolay. Kapıları açarız, 3.6 milyonu Avrupa'ya göndeririz.."

Partimiz şahısların partisi değildir partimiz milletimizin partisidir. Bundan 107 yıl önce Balkan savaşı başladığında kadar meşguldukki 168 bin metre kare vatan toprağını kaybettik. 

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