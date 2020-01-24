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Son dakika haberi: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ'daki deprem Hatay'da da hissedildi

 Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da hissedildi. Depremde panik olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Merkez üssü Elazığ 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın tüm ilçelerinde hissedilen depremde vatandaşlar panikle sokaklara indi.

Bir deprem daha meydana geldi

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