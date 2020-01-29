Son dakika haberi: Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi?

Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi?

Valilik'ten Elazığ'da okulların ne zaman açılacağıyla ilgili resmi açıklama geldi. Bakan Soylu'da okulların açılacağı tarihle ilgili net bir bilgi verdi. Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okulların açılma tarihi... İşte detaylar...

Bakan Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak." dedi.

OKULLAR 10 ŞUBAT'TA, ÜNİVERSİTE 17 ŞUBAT'TA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 Şubat'ta okullar açılacaktı. Dün akşam arkadaşlarımızla istişare ettik. Sahanın durumunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta evlerine giremeyen vatandaşlarımız var. Çocuklarımız depremden en çok etkilenenler. Psikososyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için hem öğretmenlerin gelişi, hem de deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'yı terk edip başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. Dışarıdan gelecek öğretmenlerimiz var. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ile de değerlendirdik, Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. 3 Şubat'ta Elazığ'ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat'a, aynı zamanda Malatya'da 3 Şubat'ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat'ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak" dedi.

VALİLİK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle kent genelinde yarı yıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde 3 Şubat'ta açılacak olan bütün eğitim kurumlarımızda eğitim ve öğretime 1 hafta ara verilmiştir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise okulların 10 Şubat'ta açılacağını duyurdu.