Son dakika: İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Türkiye dün gece şehit olan 33 askerimizin haberiyle üzüntüye boğuldu. Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan kahraman askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.

İşte kahraman şehitlerimiz;

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

İdlib'de Esed'e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (25) ailesine oğullarının şehit olduğu haberi verildi. İlçeye bağlı merkez Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına gelen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve askeri yetkililer şehidin babası Ahmet Turan Tank'a oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehit Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın bekar olduğu ancak bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

Osmaniye'ye ikinci şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın ailesine acı haber verildi.

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (25) Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine ve Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) Bahçe ilçesindeki ailesine oğullarının şehit olduğu haberi verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya gözyaşı döktü.

Tokat'a şehit ateşi düştü

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki ailesine acı haber verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik'ten Tokatlı şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) ailesine şehadet haberi öğle saatlerinde verildi. Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde ikamet eden şehidin ailesine Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal ile askeri yetkililer acı haberi verdi. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

10 kardeşin en küçüğü olan Adem Akın'ın bekar olduğu ve babası Beytullah Akın'ı yaklaşık 20 yıl önce kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Raziye Akın'ın oğlu Recep Akın'la birlikte köyde yaşadığı, şehidin 4'ü kız diğer kardeşlerinin ise şehir dışında ikamet ettiği kaydedildi.



Şehit ateşi Sancaktepe'ye düştü

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin nişanlı olduğu ve 50 gün sonra düğünü olacağı öğrenildi. Şehidin acılı dayısı Umut Baysal, “Allah'ım bayrağımızı indirmesin: Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin” dedi.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş da şehit ailesine taziye için eve geldi. Sancaktepe Belediyesi tarafından evin bulunduğu sokakta taziye çadırı kuruldu.

Şehit Uzman Onbaşı Baysal'ın nişanlı olduğu ve 50 gün sonra düğünü olacağı, aynı zamanda kardeşinin de Konya'da vatani görevini yerine getirdiği öğrenildi.

Şehidin acılı dayısı Umut Başal, “Allah'ım bayrağımızı indirmesin. Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin. Kendisi nişanlı. Nisanın 20'sinde düğün olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Ne diyeyim konuşması çok zor” dedi.

İdlib şehidinin ateşi Mersin'e düştü

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehadet bilgisinin ardından Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, beraberinde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve askeri yetkililerle birlikte, baba Osman Akay'ın çalıştığı Kurdali Mahallesi'ndeki tekstil atölyesine gitti. Şehidin babasına, evladının şehadet haberi çalıştığı iş yerinde verildi. Şehit babası aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşarken, iş yeri çalışanları da gözyaşına boğuldu. Bu sırada ambulansta görevli doktor da gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin annesi Kezban Akay ise evladının şehit haberini, Selçuklar Mahallesi'ndeki babasının evinde askeri yetkililerden öğrendi. Acılı anne gözyaşlarına boğulurken, eve Türk bayrağı asıldı. Şehidin fenalaşan babaannesi Hatice Akay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ailenin 2 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki şehidin, göreve başlayalı henüz bir ay olduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Tekirdağ'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Tekirdağ'daki baba ocağına haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. 15 gün önce İdlib'e gittiği öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir'in evine Türk bayraklı asılırken, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da aileye taziye ziyaretinde bulundu

Şehidin Hatay Reyhanlı doğumlu olduğu öğrenilirken, Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki baba ocağının bulunduğu sokağa taziye çadırı da kuruldu.

Mersin'e şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehidin Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi.

7 kardeş olduğu öğrenilen Tüzel'in babaevine, Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği belirtildi.

Şehit ateşi Bitlis'e düştü

Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş'un şehit olduğu haberi ailesine verildi. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde ikamet eden aile, acı haberle yıkıldı. Şehidin ilçe merkezinde yapılacak törenin ardından köyünde defnedileceği öğrenildi.



Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.

Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.