SON DAKİKA: Okullar TATİL Mİ? |25 ŞUBAT Okullar Tatil edildi mi? | İstanbul ve Ankara'da Okullar tatil edildi mi?

Okullar tatil mi? (25 ŞUBAT Pazartesi) Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullara kar tatili (İstanbul, Ankara' da okullar tatil mi?

Okullar tatil edildi mi? Son dakika kar tatili haberleri: Hangi illerde okullar tatil? Türkiye genelinde soğuk ve karlı hava etkisini gösteriyor. İstanbul'da İstanbul'da kar yağışı ciddi anlamda etkisini göstermeye başladı. Şiddetli kar yağışı olan yerlerde öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Peki 25 ŞUBAT İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da valilikten açıklama var mı? Valiliklerden son dakika açıklaması geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tail edildi mi? Öğrencilerin gözü kulağı bu haberde... Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte tüm detaylar...Milyonlarca insanın merak ettiği İstanbul'da okullar tatil mi sorusu haberimizde... Valilik İstanbul'da okullar tatil mi sorusuyla ilgili bir açıklama yaptı mı?

25 Şubat 2019 Pazartesi günü okullar tatil mi' sorusuna yanıt olacak açıklamalar haberimizde....

25 Şubat tatil haberleri geldikçe sayfamızda olacaktır.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği: "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir gün süreyle ara verdik."

ÇANAKKALE

Çanakkale`de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Çanakkale'de dün başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Çanakkale'de okullara 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkezi ve birçok ilçemizde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; merkez ilçede ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü resmi ve özel, ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır” denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'de 1 ilçede okullara kar engeli

Demirköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle Demirköy ilçe genelinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu personeli bir gün idari izinlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.