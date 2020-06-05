Son Depremler: Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.06'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan vatandaşlar panikle kendilerini evlerinden dışarı atarken, Pütürge'de bazı binalarda çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

Malatya Valisi Baruş'tan deprem açıklaması!

Malatya Valisi Aydın Baruş, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya'daki depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor. Ekiplerimiz depremin merkez üssüne intikal etti. Vatandaşlarımız daha önceki depremden hasar gören binalara girmesin" dedi

Malatya'daki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedildi

Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.

Elazığ'da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı

Elazığ'da da şiddetli bir şekilde hissedilirken, vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı. Depremi hisseden vatandaşlardan Mehmet Duman, "Korkudan dolayı dışarı çıktık. Deprem iyi salladı” dedi. Deprem olduğunu ve bundan dolayı dışarı çıktığını ifade eden başka bir kişi ise, “Ben evde yatıyordum. Deprem çok korkutucuydu. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah beterinden saklasın” diye konuştu.

Malatya'da deprem anı kamerada