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“Son param üzülerek harcıyorum” yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor

“Son param üzülerek harcıyorum” yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor
“Son param üzülerek harcıyorum” yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde minibüs işletmeciliği yapan esnaf, üzerinde “Bu son param üzülerek harcıyorum” yazılı 20 TL’yi kendisine veren notun sahibini arıyor.

Kadirli ilçesinde yaşayan ve Kadirli-Adana arasında çalışan bir minibüste şoför olan Yusuf Dal, minibüsle seferi bittikten sonra eve geldi. Evde o günkü hasılatı hesaplamak için kazandığı paraları sayan Yusuf Dal, 20 TL'nin üzerinde “Bu son param üzülerek harcıyorum” yazılı bir not gördü.

Parayı bir kenara ayıran Yusuf Dal, parayı kendisine veren kişiyi bulmak için sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Çok duygulandığını belirten Dal, “Paranın üzerindeki notu görünce gerçekten duygulandım. Hangi müşterim bana verdi bilmiyorum.

Belki de kendisi değil farklı birisi yazmıştır. Bu notun sahibine ulaşabilirsem parasını iade edeceğim. Ulaşamazsam da parayı çerçeveletip evime asacağım” dedi.

Selçuk Şavran
 

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