Sörloth: 'Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı ile karşılaşacağım için heyecanlıyım'

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir, yarın deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Alman ekibinin sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Sörloth, turuncu-lacivertlilere karşı oynayacakları müsabakayla ilgili açıklamalar yaptı. RB Leipzig'e transferinizin üzerinden uzun süre geçmemesine rağmen kulüpteki ilk izleminin nasıl olduğunu değerlendiren Norveçli futbolcu, “Bu soruya tek kelime ile cevap verebilirim ‘fantastik.' Tesisler gerçekten de üst seviyede. Kulüpteki herkes bana çok dost canlısı yaklaştı. Bu da takıma olan uyum sürecimin çok kısa olmasını sağladı. Saha içine baktığımda da çok yetenekli bir grup görüyorum. Buradaki herkes başarıya aç” şeklinde konuştu.

"Takımın oyun stili ve antrenörün felsefesi bana çok uygundu"

Alman temsilcisinin dünya futboluna örnek olan ve genç yeteneklere destek veren bir sistemi olduğuna dikkat çeken Sörloth, “Takımın oyun stili ve antrenörün felsefesi bana çok uygundu. Sürekli hücumu düşünen oyun anlayışımız benim oyun tarzım için de çok uygun. Takımı şu şekilde tanımlayabilirim; ‘RB Leipzig DNA'sını çok iyi bilen tecrübeli oyuncularla genç oyuncuların kusursuz bir buluşması.' Kulüp de yapısal olarak her birimizi her gün daha ileriye götürmek için teşvik ediyor” ifadelerin kullandı.

"Emil Forsberg ile çok iyi bir frekans yakaladık"

Takımdaki en iyi arkadaşının sorulması üzerine ise golcü oyuncu, “Emil Forsberg ile çok iyi bir frekans yakaladık. İkimiz de İskandinav'ız ve dillerimiz birbirine çok benziyor. Ama tüm takım gerçekten çok samimi üyelerden oluşuyor. Her biriyle iletişim kurmak çok kolay” dedi.

"Nagelsmann'ın bu maç için çok iyi bir planı var"

Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann'ın, Başakşehir hakkında kendisiyle bir konuşma yapmadığını dile getiren Alexander Sörloth, şöyle devam etti:

“Bence Nagelsmann'ın zaten bu maç için çok iyi bir planı var. O sebeple Başakşehir maçları için tavsiyelerime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.”

"Başakşehir takım savunması çok iyi olan bir rakip"

Sörloth, 'Başakşehir'in sizin karşınızdaki en büyük artısı ve eksisi nedir' sorusunu da şu şekilde cevaplandırdı:

“İlk olarak şunu söylemeliyim ki bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Dolayısıyla rakibin kim olduğundan bağımsız olarak, bu tip maçlar zaten çok zor geçiyor. Başakşehir karşısında oynamak kolay olmayacak. Takım savunması çok iyi olan ve kreatif oyuncuları sayesinde de pozisyonlar üretebilen bir rakip. Özellikle de kontra ataklarına çok dikkat etmeliyiz. Tabii ki biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Eğer biz sahaya kendi oyunumuzu koymayı başarabilirsek Leipzig'de 3 puan bizim olacaktır.”

"Başakşehir maçı bizim için zorlu bir mücadele olacak"

Süper Lig'e uzak kaldığını ve yeni sezonu takip edemediğini sözlerine ekleyen 24 yaşındaki futbolcu, “Dürüst konuşmam gerekirse ben şu an sadece Bundesliga'ya odaklanmış durumdayım. Ve bu kadar uzak kalmışken bu soruya cevap vermem zor. Ama şunu biliyorum; Başakşehir maçı bizim için gerçekten zorlu bir mücadele olacak” diye konuştu.

"Türkiye'de oldukça iyi vakit geçirdim"

Başakşehir ile aynı gruba düştüklerinde yeniden Türkiye'ye geleceği içi heyecanlandığını vurgulayan Sörloth, “Yeniden Türkiye'ye gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'de oldukça iyi vakit geçirdim. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımıyla karşılaşacak olmak beni heyecanlandırdı. Yine de umarım ki iki maçı da biz kazanırız" açıklamasını yaptı.

"Süper Lig'de birçok iyi forvet var"

Süper Lig'de kendisinden sonra kimin gol kralı olacağına ilişkin herhangi bir görüşünün bulunmadığını aktaran tecrübeli oyuncu, “Bu gerçekten güzel bir soru. Ligde birçok iyi forvet var. Ve onların üzerinde çok fazla baskı kurmak istemem. Kimi söylesem onu engelleyebileceğimi biliyorum ve daha az gol atmalarına neden olmak istemiyorum” ifadelerine yer verdi.