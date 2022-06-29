İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı

Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı
Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı

Esenyurt’ta bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfür ettiğini iddia ettiği kişinin evinin önünde pompalı tüfek ile ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne geldi. Burada bir süre bağırıp tehditler savuran adam, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, şüpheli plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırganı kısa bir sürede yakaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdal Can İçelli

İLGİLİ HABER
Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı
İLGİLİ HABER
Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama Van Valiliğinden jandarmanın havaya ateş açtığı olayla ilgili açıklama
İLGİLİ HABER
Beykozda silahlı maganda iki tabanca ile art arda havaya ateş açtı Beykoz’da silahlı maganda iki tabanca ile art arda havaya ateş açtı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.