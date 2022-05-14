Sosyal medyada gündem olan meteor düştüğü iddiası güvenlik kamerasına yansıdı

Dün akşam saatlerinde düştüğü iddia edilen meteorla ilgili İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'dan birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada gündem olan meteor iddiası Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki bir fidanlık işletmesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 21.09'da güvenlik kamerasında görülen görüntü birkaç saniye içinde kayboldu.

Türkiye'nin birçok ilinden gözlenen ve meteor olduğu iddia edilen görüntünün tam olarak nereye düştüğü ise merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da meteor iddiasıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

Erhan Erdoğan

