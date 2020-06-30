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Sözlü tartışma cinayetle bitti

Sözlü tartışma cinayetle bitti
Sözlü tartışma cinayetle bitti

Balıkesir’de bir kişi çiftlikte kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinden kaçan zanlı yakalaması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, Ülkü yolunda bulunan bir çiftlikte Sedat Gümüşadlı şahıs,  ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyle buluştu. Kısa sürede aralarında çıkan sözlü tartışma ardından kavgaya döndü. Kavganın büyümesiyle ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yanındaki silahla Sedat Gümüş'e ateş etti. Ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşıp kaçtı. Çevredekilerin silah sesi duymaları ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 156 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı ameliyata alındı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmazken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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