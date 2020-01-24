SPK'dan 114 bin liralık ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, kurul Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete üç adet 38 bin 308 liralık toplamda 114 bin 924 TL idari para cezası kesti.

Cezanın gerekçeleri

İdari para cezasına neden olan eylemler arasında ilk sırada müşterilerle usulüne uygun olarak çerçeve sözleşme imzalanmaması yer alırken ikinci sırada faaliyetlerle uyumlu şekilde müşteri emirlerinin alımı ve gerçekleştirilmesi ile iç denetim biriminin çalışma usul ve esaslarına ilişkin güncel yazılı prosedür oluşturulmaması yer aldı. Üçüncü sırada ise birim yöneticisinin gerekli eğitim ve lisans şartına sahip olmaması bulunuyor.

SPK, 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini de duyurdu.