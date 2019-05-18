Spor Toto 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Şampiyon olan Abalı Denizlispor ile ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü takım ise Play-Off maçlarının ardından belli olacak. Bugün oynanan maçlarının ardından sezonu 3. sırada tamamlayan Hatayspor, 4. bitiren Osmanlıspor, 5. basamaktaki Gazişehir Gaziantep ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, Play-off'lara katılma hakkı elde etti. Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı Play-off etabında Hatayspor ile Adana Demirspor, Osmanlıspor ile de Gazişehir Gaziantep eşleşti.

