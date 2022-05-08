Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Giresunspor: 1

Maçtan dakikalar

13. dakikada Poko'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel, penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Onurcan topa sahip oldu.

28. dakikada kornerden gelen topa kafayla vuran Muhammed Gümüşkaya'nın topu kaleciden döndü. Dönen topa Flavio dokundu ancak kaleci yine gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu tamamlayan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altay: Cihan Topaloğlu, Eric Björkander, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Martin Rodriguez, Thaciano, Andre Poko, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Ahmed Rayyan, Kazımcan Karataş

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Mohammad Naderi, Tolga Ünlü, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Nurettin Küçükdeniz, Erdem Özcan, Efe Sarıkaya

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Alexis Perez, Emre Taşdemir, Hamidou Traore, Fousseni Diabate, Muhammed Gümüşkaya, Chiquinho, Flavio, Sergen Piçinciol, Umut Nayir

Yedekler: Göktan Cörüt, Okan Kocuk, Aziz Behich, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Gökdeniz Karadeniz, Furkan Kütük, Serginho, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Umut Nayir (dk. 28) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Alexis Perez, Emre Taşdemir (Giresunspor)

Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy

