Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Medipol Başakşehir: 2

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in yay çizgisi üzeri hafif sağ çaprazdan çektiği sert şut kalenin solundan az farkla auta gitti.

23. dakikada Mahmut'un topuk pasında yay içerisinde meşin yuvarlağın sahibi olan Caiçara, pasını bekletmeden ceza sahası sol tarafındaki Trezeguet'e verdi. Bu oyuncunun plase vuruşu kaleci Ertuğrul'da kaldı.

28. dakikada Trezeguet'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Gulbrandsen'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

43. dakikada sol kanatta Deniz Türüç'ten topu kurtaran Eysseric'in ceza alanına ortasında kale sahasındaki Fall'ın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1

45. dakikada Gulbrandsen'in ceza sahası için sol tarafından vuruşunu savunma engelledi. Ardından Brecka topu uzaklaştırmak isterken vuruşu kısa kaldı ve Trezeguet meşin yuvarlağı aldı. Bu oyuncu, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla takımını bir kez daha öne geçiren golü attı. 1-2

47. dakikada Trezeguet'in orta sahadan savunma arkasına attığı pasta meşin yuvarlağın sahibi olan Gulbrandsen'in bir süre top sürdükten sonra ceza alanına girip sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlara gitti. Ancak gol VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

51. dakikada Trezeguet, kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Deniz'in vuruşunda meşin yuvarlak, Ertuğrul'un parmaklarının ucuyla dokunuşuna rağmen sol köşeden ağlarla buluştu. 1-3

61. dakikada Caiçara'nın kendi yarı sahasından gönderdiği pasta savunma arkasına sarkan Gulbrandsen'in, Doğucan'dan topu kurtarıp ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hafif sağ çaprazdan yerden vuruşu yandan auta çıktı.

78. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol tarafında topla buluşan Travnik'in yerden sert vuruşunu kaleci Volkan sağ köşeye uzanarak kornere çeldi.

78. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Travnik'in ceza sahası dışından gelişine çektiği şuta kale önündeki Muleka'nın, kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3

79. dakikada savunma arkasına atılan topta ceza alanında Doğucan ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Gulbrandsen kaleci Ertuğrul'u çalımlayıp topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Alper Ulusoy, VAR'da pozisyonu izledikten sonra faul nedeniyle golü iptal etmedi.

83. dakikada Fall'ın sağ kanatta ceza sahasına girmeden içeriye çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Umut Bozok'un vuruşu az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasına gelen ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşu kalenin sağından auta gitti.

90+4. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruş direkten oyun alanına döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Brecka (Umut dk. 46), Eren, Eysseric, Doğucan, Hajradinovic, Mabil (Travnik dk. 46), Fall (Ahmet dk. 90 ?), Muleka

Yedekler: Erdem, Harun, Mehmet Feyzi, Tunay

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte (Salih dk. 76), Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay (Chadli dk. 90 ?), Trezeguet (Serdar dk. 71), Gulbrandsen (Atabey dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammed, Hasan Ali, Ravil, Şener, Ömer Ali, Pizzi

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Gulbrandsen (dk. 28), Trezeguet (dk. 45), Deniz (dk. 52 pen.) (Medipol Başakşehir), Fall (dk. 43), Muleka (dk. 78) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Tolga, Deniz (Medipol Başakşehir)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu