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Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor - A. Hatayspor karşılaşmasını hakem Abdülkadir Bitigen yönetecekken, Galatasaray - Giresunspor maçında Kadir Sağlam, Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasında Yasin Kol ve Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasında da Mete Kalkavan düdük çalacak.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

21.00 Trabzonspor - A. Hatayspor: Abdülkadir Bitigen

13 Ağustos Cumartesi

19.15 Y. Kayserispor - İstanbulspor: Suat Arslanboğa

21.45 Galatasaray - Giresunspor: Kadir Sağlam

21.45 Adana Demirspor - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge

14 Ağustos Pazar

19.15 Ümraniyespor - F.T. Antalyaspor: Çağdaş Altay

19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş: Yasin Kol

15 Ağustos Pazartesi

19.15 A. Konyaspor - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

 

 

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