Spora vakti olmayanlar için egzersiz dışı aktivite

Yoğun tempoda yaşayanların en büyük sıkıntılarının başında zamanın geldiğini ifade eden Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nilşah Karakurt, pek çok insanın daima zamansızlıktan yakınarak spor yapmaya hiç fırsatı olmadığını söylediğini belirtti. Dyt. Karakurt, ''Günümüz şartlarında eğer spor yapmak için bir kaç saatinizi ayırıp programlayamıyorsanız NEAT (Increasing non-exercise Activity Thermogenesis) yani egzersiz dışı yapılan fiziksel aktiviteyi artırarak kalori harcayabileceğinizi bilmek sağlığınıza destek sağlayabilir'' dedi. Dyt. Karakurt, egzersiz dışı aktivite termogenezisi (NEAT) hakkında bilgiler verdi.

NEAT'ın, egzersiz haricindeki aktivitelerle yakılan kalori miktarı olduğunu belirten Dyt. Karakurt, ''Duruşu değiştirmeden, ayakta ve etrafında yürüyüşleri içerir ve bireyler arasında değişkenlik gösterir'' dedi.

Fiziksel aktivitede mevsimsel değişiklikler

Farklı mevsimlerde NEAT farklılıkları olduğunu hatırlatan Dyt. Karakurt, "Kış aylarında NEAT oranı yaza göre daha azdır. NEAT'i arttırmak için 5 yol önemli. Yürüyüş toplantıları yapın; daima masa başında telefonla konuşmak yerine ayağa kalkıp yürüyerek konuşmak veya telefonla konuşmaya ayırdığınız süre içerisinde tekrarlayan esneme hareketleri yapın. Aktif taşımacılık; aracınızı hemen ineceğiniz yere park etmek yerine biraz daha uzağa park ederek hem gelişte hem gidişte yürüme mesafenizi arttırmak ki bunu günde bir kaç defa yaptığınızı düşünürseniz epey bir enerji harcaması demektir. Merdivenleri kullanın; asansör yerine merdivenleri kullanın. Öğle arasında yürüyün; öğlen yemeklerinde bir saat sadece yemeğe ve kahveye ayırmak yerine 15 dakika yürüyüşe ayırın. Bol su için; her su içme sırasında diüretik (idrar artırıcı) etki artar ve iş yerinde sizin katınızdaki tuvaleti kullanmak yerine biraz daha uzaktaki tuvaleti kullanarak hareket alanınızı arttırmak gibi ufak hareketlenmeler günün sonunda fazladan 500 kaloriye yakın yakmanızı sağlayabilir. Bu yarım saat koşmanıza veya yüzmenize neredeyse eş değer kalori harcamak demektir. Spora vaktim yok diye düşünmeyin ve harekete geçin" şeklinde konuştu.