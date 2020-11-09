Stars of Science finalinde Wadah Malaeb En İyi Arap Yenilikçisi seçildi

Wadah Malaeb, Stars of Science'ta 12'nci sezonun galibi seçildi. Tören, devam eden salgın nedeniyle, hepsi kendi ülkelerinde bulunan finalistlerle sanal olarak gerçekleştirildi. Son bölümün öncesinde, Qatar Foundation TV programının takipçileri favori yarışmacılarına oy vermek için internete girdi ve jüri puanlarıyla birlikte çevrimiçi halk oylaması nihai kazananı belirledi.

En İyi Arap Yenilikçisi seçilen Wadah Malaeb, şöyle konuştu: "Bu yıl Arap dünyasının en iyi yenilikçisi seçilmekten dolayı ne kadar onur duyduğumu ve müteşekkir olduğumu belirtsem azdır. Stars of Science deneyimi, özellikle de böyle benzersiz koşullarda muhteşem bir danışman ve yarışmacı grubuyla birlikte çalışmak harikaydı. Hem halkın hem de jüri üyelerinin bu tür yeniliklere duyulan tıbbi ihtiyacı kabul ettiklerini ve bana güvendiklerini bilmek hayatımı değiştirdi''.

Verilen bilgiye göre, sunucu Khalid Al-Jumaily, Wadah'ın Çipe Yerleştirilmiş Duktal Organoid projesinin hem jüri hem de halktan en yüksek puanları topladığını ve toplam oyların yüzde 54,8'ini alarak 300 bin dolar değerindeki birincilik ödülünü kazandığını duyurduğunda, yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çipe Yerleştirilmiş Duktal Organoid, gerçek insan koşullarını kopyalayan uygun bir ortam sağlayarak, hayati öneme sahip prototip ilaç testlerinin verimli bir şekilde ve uygun maliyetle gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Çocuklar için psikoeğitim odaklı interaktif oyunlar sunan Elektronik Küpler Kullanan Eğitim Platformunun mucidi Ahmad Fathalla, yüzde 18,9'luk oy oranıyla ikinci oldu ve başlangıç desteği olarak 150 bin dolar kazandı.

Eiman Al-Hamad, Arapça dil veritabanı kullanarak telefon sahtekarlığı girişimlerini algılayan Arapça Sohbet Sahtekarlığı Algılama programıyla toplam oyların yüzde 14,5'ini alarak üçüncü oldu ve 100 dolar ödül kazandı. Muhammed Almogahwi, yaşlılara ve özel ihtiyaçları olan insanlara hitap eden ve dişlerin etkili bir şekilde fırçalanmasını sağlayan El Gerektirmeyen Otomatik Diş Fırçasıyla yüzde 11,8 oranında oy alarak dördüncü oldu 50 bin dolar ödüle layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanından Arap yenilikçilerin, Stars of Science'ın gelecek sezonuna 15 Aralık tarihine kadar starsofscience.com web adresi üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.