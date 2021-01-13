Stjepan Tomas: 'İyi bir performans ortaya koyduk'

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve 85. dakikada yediği golle kupadan elenen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Tomas, "İyi performans sergilediler ve iyi mücadele ettiler. Disiplinden 90 dakika boyunca kopmadık ve pozisyon vermedik. 2-3 pozisyonumuz vardı, gol atsaydık farklı olurdu. Şimdi lige konsantre oluyoruz. Önemli bir maçımız olacak Malatyasporla ve iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

"Geçen haftaki maçtan ders aldık"

Geçtiğimiz hafta içinde lig maçında Beşiktaş deplasmanında 6-0 mağlup olmalarıyla ilgili de konuşan Tomas, "Geçen haftaki maçtan ders aldık. Kupada, az forma şansı bulan oyuncularla oynuyoruz. İlk 2 maçta da öyle oldu. Bugün de öyle yaptık. Memnunum performanstan. Geçen hafta Beşiktaş karşısında da maça iyi başlamıştık. Çok fazla bireysel hatalar yapmasak böyle bir sonuç çıkmayabilirdi ve oyun farklı olabilirdi. Çünkü ilk 20 dakikada oyuna iyi başlamıştık ancak maalesef golü yedikten sonra oyun farklı oldu. Şimdi Yeni Malatyaspor maçına bakmamız gerekiyor. Buna odaklanacağız" açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş

