İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Stjepan Tomas: 'Mücadele edeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız'

Stjepan Tomas: 'Mücadele edeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız'
Stjepan Tomas: 'Mücadele edeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız'

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, matematiksel olarak küme düşmediklerini ve mücadele edip önlerindeki maçlara bakacaklarını söyledi.

Stjepan Tomas: 'Mücadele edeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ilk pozisyonda kornerden gol yediklerini ifade ederek, “Ondan sonra reaksiyon gösterdik. Oyun kontrolü bizdeydi. Zor deplasmanda fırsat gelince iki üç tane pozisyonu atamazsak maçı kazanamayız. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı, 2-1 öne geçebilirdik. İkinci yarı iyi başladık, pozisyon vardı. Kırmızı karttan sonra gardımız düştü. Genel olarak bugün oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz matematiksel olarak küme düşmedik. Mücadele edeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Gaziantep deplasmanına iyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz” dedi.

Ozan Buğra Koşar - İsmail Yasin Akçın
 

İLGİLİ HABER
Fenerbahçe galibiyet serisini 5e çıkardı Fenerbahçe galibiyet serisini 5'e çıkardı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.