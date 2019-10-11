Su damlası cinayetinde karar bozuldu

16 Temmuz 2015 Perşembe günü Fethiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Özcan Devrim (45) ile esnaf olan Mustafa A. (40) arasında su damlama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Devrim, Mustafa A. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Devrim hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Mustafa A., tutuklandı.

Baba ve oğlu hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda suça sürüklenen M.A. hakkında ilk olarak müebbet, ardından tahrik, iyi hal ve yaşın küçük olması sebebiyle cezayı 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Baba Mustafa A. ise, müebbet cezası verildikten sonra tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar bozuldu

Yargılamanın ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi babaya verilen cezayı bozdu. Mahkeme, Mustafa A. hakkında tahrik ve iyi hal indiriminin kaldırılmasını talep ederek, gerekçeyi mahallî mahkemeye gönderdi. Tekrar hakim karşısına çıkan sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, “Özcan Devrim'in dairesinden benim bulunduğum kata 3 yıla yakın süredir kirli su akmaktadır. Eşim, bu durum ile alakalı maktulün kiracısı olan şahıslara bu zararın önlenmesi konusunda devamlı uyarılarda bulundu. Ayrıca pis su yüzünden koku sebebiyle evde oturulamaz bir durum oluştu. Özcan ile görüşmeye gittik. Elimi uzatarak selam vermek istediğim sırada, Özcan Devrim elimi tutmadı. Bana ve oğlumu ağır sözler söyledi. Düzgün konuşmasını söylediğim zaman bana yumruk vurdu. Kapışmaya başladığımız sırada oğlum elinde bıçakla yanımıza gelirken Cengiz O. müdahale etti. İkimizde yerdeki bıçağa hamle yaptık. Ben sap, o metal kısmından bıçağı tuttu. Özcan Devrim, bana küfredip, vurmaya çalıştığı anda kendimi korumak için bıçağı sağa, sola savurdum. Bıçağın maktulün neresine geldiğini hatırlamıyorum, pişmanım” dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığa müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk

