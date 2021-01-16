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Su deposunda online ders

Su deposunda online ders
Su deposunda online ders

Adıyaman’ın Sincik ilçesi Sakız köyü Derecik Mezrasında internet çekmediği için tepeye tırmanan öğrenciler su deposunun üstünde canlı derslere katılabiliyor.

Su deposunda online ders - Tıkla İzle

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Sakız köyü Derecik Mezrasında öğrenciler evlerinde internet çekmediği için köyün üst tarafında bulunan su deposunun üzerine çıkarak canlı derslere katılıyor.

Mezranın yerleşim yerinden yaklaşık 1 kilometre kadar yürüyerek tepeye tırmanan öğrenciler canlı derse giriyor.
Kış aylarının girmesiyle birlikte yağmur ve kar yağışının başlamasıyla havalar soğudu.

Tüm zorluğa rağmen derse girebilen öğrenciler, kar yağışı ile birlikte etkili olan dondurucu soğukta derse giremeyecek.

Öğrencilerden Ahmet Gencer, evlerinde cep telefonu ve internet çekmediği için her gün tepeye tırmandıkları ve ders çalıştıklarını belirtti.

Gencer, “Havalar soğuduğu için artık derse girmekte güçlük çekeceğiz. Yetkililerden köyümüzün internet altyapısını yapmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Erkut
 

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