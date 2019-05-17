Su kanalına düşen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabri K. idaresindeki 41 P 0040 plakalı minibüs, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen minibüs demir bariyerleri parçalayarak, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Sabri K., yaralanmadan araçtan çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde Sabri K.'nin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hakan Öztürk

