İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suçluların rakamlarını değiştiren Belçikalı Adalet Bakanı istifa etti

Suçluların rakamlarını değiştiren Belçikalı Adalet Bakanı istifa etti
Suçluların rakamlarını değiştiren Belçikalı Adalet Bakanı istifa etti

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suçlu sığınmacılarla ilgili rakamlarda hata yapıldığının ortaya çıkmasıyla görevinden istifa etti.

Belçika Meclisinde suçlu sığınmacıların kayıtlarında değişiklik yapıldığının tespit edilmesiyle tartışma çıktı. Hatanın kasıtlı yapıldığını ileri süren milletvekilleri, Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers'in istifasını istedi. Harbers, hataların kasıtlı olmadığını savunsa da meclisi yeterince bilgilendirilmediğini kabul etti. Harbers, bakanlıktan istifa ettiğini duyurarak Kral'a istifa mektubunu sunacağını ifade etti. 

Adalet ve Güvenlik Bakanlığının suçlu sığınmacılar hakkında oluşturduğu raporda cürümlerin yanlış kategorilere ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Cinsel saldırı, cinayet ve saldırı suçları, “diğer” olarak sınıflandırılmış ve suçların niteliği gizlenmişti. En az 79 cinsel saldırı, 51 saldırı ve 31 cinayetin gizlendiği düşünülüyor. 

Ciddi suçlar ‘diğer' başlığı altında sınıflandırıldığı hatasını kabul eden Harbers, “Bakanlık olarak raporu ben sundum ve benim görevim altında bu hata gerçekleşti. Olmaması gerekiyordu. Sorumluluğu üzerimi alıyor ve Kralı istifamı sunuyorum” diye konuştu.  

Halil Uygun

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İstanbul pilavı tarifi, İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İstanbul pilavı tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.