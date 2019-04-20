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Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Hartum Havalimanı'nda yakalandı

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Hartum Havalimanı'nda yakalandı
Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Hartum Havalimanı'nda yakalandı

- Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Haj Majed Sowar, yurt dışına kaçmaya çalışırken Hartum Havalimanı’nda yakalandı.

Sudan Ordusu, Ömer El Beşir'in rejiminde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevi yapan Haj Majed Sowar'ı yurt dışına kaçmaya çalışırken Hartum Havalimanı'nda yakaladı. Yerel kaynaklar, Sudan ordusunun Gençlik ve Spor Bakanı Haj Majed Sowar'ı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldığını bildirdi. 

Sudan ordusu, 11 Nisan'da yönetime el koymuş ve böylece 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Sudan halkı, ülkede geçici askeri yönetimin oluşturulmasına rağmen eylemlerini sürdürüyor. Savunma Bakanlığı önünde eylemlerine ara vermeden devam eden Sudan halkı, bir an evvel sivil yönetime geçilmesini talep ediyor.  

Hamad Alnajjar

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