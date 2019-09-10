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Sudan'da kolera salgını

Sudan'da kolera salgını
Sudan'da kolera salgını

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede 4 kişinin koleraya yakalandığını açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sudan'ın Mavi Nil Eyaletinde 4 kolera vakasına rastlandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Şu anda Sudan'daki Mavi Nil Eyaletinde bulunan dört kolera vakası teşhisini doğruladığımızı vatandaşlarımıza bildirmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında,"Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan testlerin sonuçları, Mavi Nil Devleti hastalarından alınan 6 örneğin 4'ünde kolera salgını varlığını doğruladı" dendi.Sudanlı Sağlık Bakanı Akram Ali Ettom, kolera vakaların tespit edildiğini Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiği ifade edildi.

Öte yandan, Sudan Sağlık Bakanlığı, devlete teknik destek sağlamak için Federal Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nden Mavi Nil Devletine iki takımın geldiğini açıkladı.

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