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Sudan'ın devrik lideri Beşir, cezaevine gönderildi

Sudan'ın devrik lideri Beşir, cezaevine gönderildi
Sudan'ın devrik lideri Beşir, cezaevine gönderildi

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir’in yüksek güvenlikli cezaevine gönderildiği belirtildi.

Sudan'da aylardır süren gösterilerin ardından ordu tarafından gerçekleştirilen darbe ile görevden alınan ve ev hapsinde tutulan Ömer el Beşir'in cezaevine gönderildiği belirtildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Beşir'in dün gece geç saatlerde başkent Hartum'un kuzeyindeki yüksek güvenlikli Kober Cezaevi'ne nakledildiği bildirildi.
Sudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından oluşturulan Askeri Geçiş Konseyi, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin üyelerini gözaltına almıştı. Ulusal Kongre Partisi ise Askeri Geçiş Konseyi'ne gözaltına alınan parti üyelerinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Sudan'da hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından 2018 Aralık ayında gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan'da ordu, ülke yönetimine el koyduğunu açıklamıştı.  

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