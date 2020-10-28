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Sular çekilince her şey ortaya ortaya çıktı

Sular çekilince her şey ortaya ortaya çıktı
Sular çekilince her şey ortaya ortaya çıktı

Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak nehrinde su seviyesi düşünce, nehir yatağındaki pislikler ortaya çıktı.

Osmancık ilçesinde şehir merkezini ikiye ayıran Kızılırmak nehrinde su seviyesi düşünce, nehir yatağındaki pislikler ortaya çıkmaya başladı. Gelişi güzel atılan ve yosunlara takılan cam, pet ve teneke şişeler nehir yatağını çöplük haline getirdiği görülürken, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen çevreci vatandaşlar, nehrin bilinçsizce kirletilmesine tepki gösterdi.

Suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan çöplerin yanı sıra, etrafı pis kokularında sardığını belirten vatandaşlar, balık tutmaya çalışan insanlarında olduğunu belirterek, 'Bu pisliğin içerisinde yaşayan balıklar ne kadar sağlıklı olabilir ki' diye sorarak herkesi çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ettiler.

İlkay Sever

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