Şule Çet davası öncesi adliye önünde basın açıklaması

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Arand hakkında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 5'inci duruşması başladı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava öncesi Ankara Kadın Platformu üyeleri Ankara Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Ankara'daki Çankaya Üniversitesinde sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak'ta öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar da basın açıklamasına destek vererek, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Ankara Kadın Platformu adına açıklama yapan Deniz Akıl, “Şule Çet başta olmak üzere bir gün işlenen tüm kadın cinayetlerinin üzerlerinin örtülmemesi için buradayız. Daha dün Isparta'da 19 yaşındaki Güleda Cankel bir erkek tarafından katledildi. Bizler, katleden erkekleri, devletin adalet sistemini teşhir etmeye devam edeceğiz. Bizler, Şule, Güleda ve katledilen her kadın arkadaşımız için isyandayız. Buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz. Ta ki adalet yerini bulana kadar. Kadın cinayetleri durana kadar” diye konuştu.

Ceren Damar'ın babasından destek

Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar ise, “Öldürülen kadınlarımızın sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gün geçtikçe toplum duyarsız, sessiz kalamaz. Kadın cinayetleri davaları başka noktalara evrilmiştir. Akıl dışı, mantık dışı, ahlak dışı, hukuk dışı yöntemlerle öldürülen Şule Çetlere, Ceren Damarlara iftiralar atılmaya, ölülerin hatıralarına saldırılmaya ve öldürülen kadınlarımızın, kızlarımızın naaşları üzerinde tepinmeye başlamışlardır. Ceren Damarların, Şule Çetlerin ruhları sizin yakanızı bırakmayacak. Biz de bırakmayacağız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından grup davayı takip etmek üzere adliyeye girdi.