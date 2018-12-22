'Sultana' 21 Aralık'ta yapılan prömiyer ile sanatseverlerle buluştu

Türk Tiyatrosunda kısa sürede özellikle kabare alanında hatırı sayılır bir yer elde edinen Taşra Kabare, yeni oyunları Sultana'yı sanatseverlerle buluşturdu. Erdi Işık'ın yazdığı, Cemal Toktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, başarılı ve ödüllü oyuncu Nergis Öztürk ile Özlem Alpözü rol alıyor. Müziklerini Şevki Çepa ve Vehbi Can Uyaroğlu'nun, yönetmen yardımcılığını Yiğit Aytugar'ın, kostüm ve sahne tasarımını Hilal Polat'ın, ışık tasarımını Necati Kurtulmuş'un yaptığı oyunun adından fazlasıyla söz ettirecek dans koreografisi ise Köksal Ünal imzası taşıyor.

Birbirinden farklı iki kadının hayata tutunma çabası

Sultana, birbirinden farklı iki kadının, İstanbul'un en gözde mekanlarından birinde hayata tutunmaya çalışmalarını ve bu mücadelelerinde, toplumda kadının yerini farklı bir gözle sorgulayan, gerçekle masalı iç içe barından bir oyun. Zaman içerisinde, kadınlar kendi hikayelerini anlattıkça, seyirci bir yandan onların çaresizliğine tanık olurken, diğer yandan da kadınların oyun boyunca ortaya çıkan hayat öykülerine ve kendi aralarındaki ilişkilerinin nasıl güçlendiğine tanık oluyor.

Ünlüler prömiyerde buluştu

21 Aralık Cuma akşamı Taşra Kabare'de yapılan Sultana prömiyerine sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Meltem Cumbul, Algı Eke, Zeynep Özyağcılar, Canan Ergüder, Damla Sönmez,Ushan Çakır,Melike Güner, Gökçe Eyüboğlu, Deniz Özerman, Kaan Urgancıoğlu katılan konuklar arasındaydı. Sultana Kabaresinin bir sonraki gösterimi 27 Ocak'ta Taşra Kabare'de yapılacak.