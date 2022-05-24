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Sultanbeyli mobilya fabrikasında yangın

Sultanbeyli mobilya fabrikasında yangın
Sultanbeyli mobilya fabrikasında yangın

Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Sultanbeyli mobilya fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Yangın, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Sevgi Canpolat - Aykut Zor

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