Sultangazi Belediyesinden sağlık çalışanlarına maske desteği

Sultangazi Belediyesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi'nde görevli eğitmenler, 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı. Gece gündüz çalışan makinelerde üretilen siperlik maskeler, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak verilecek.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi Genel Koordinatörü Merve Yıldırım, “Öğrencilerimizin evde olduğu bu dönemlerde eğitmenlerimizle birlikte biz de ülkemize faydalı olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Bu süreçte bizler için gece gündüz çalışan sağlık personellerimiz için siperlik maskeler üretmeye karar verdik. Elimizde bulunan makinalarımız 7/24 çalışmakta. Sürece kurumumuzda bulunan tüm eğitmenlerimiz dahil olarak maskeleri üretiyor ve sağlık çalışanlarına iletiyoruz” dedi.

Serdar Ünal