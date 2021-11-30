Sultangazi'de çatıdan kopan parçaların çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi 308 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şiddetli lodos nedeniyle 3 katlı bir binanın terasında bulunan Huriye Pulur, lodos nedeniyle tadilat yaptığı esnada başka bir binanın çatısından uçan parçalar 72 yaşındaki Pulur'a isabet ettikten sonra sokağa düştü. Çatıdan kopan parçaların isabet etmesi sonucu Pulur yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Huriye Pulur'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Pulur, daha sonra sevk edildiği özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pulur'un cenazesi ise Amasya Taşova'ya götürülecek.

Cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Huriye Pulur hayatını kaybetti. Pulur'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Malkoçoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Erzen, “Dün yaşanan fırtınada 309 sokaktan fırlayan çatı üstteki bu sokaktaki başka bir çatıya çarptıktan sonra karşı binanın çatısında bulunan teyzemize isabet etti. Sonra kopan parçalar sokağa düştü. Ambulanslar geldi ama kopan parçalar teyzemizin şah damarına isabet etti. Mahallemizde birçok binanın çatısı uçtu. Ama yapacak bir şey yok bu bir afettir. Çatı tam boynunun oraya şah damarına isabet etmişti. Akşam hastanedeydik. Savcı gelip inceledikten sonra Adli Tıpa sevk edildi. Adli Tıptaki işlemleri tamamlandıktan sonra memleketi Amasya'ya gönderilecek” dedi.

Selim Bayraktar - Hasan Tik



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